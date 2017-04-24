TAKSİM'DE 1 MAYIS'A İZİN YOK!
Geçtiğimiz hafta yapılan halk oylamasında kabul edilen ve propagandasında “Güçlü hükümet, huzurun, güvenliğin ve özgürlüğün teminatı olacak” ifadelerine yer verilen yeni anayasa sonrası ilk yasak da bugün geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve DİSK Başkanı Kani Beko arasında yapılan görüşme sonrası 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmayacağı açıklandı. Kutlamalara niçin izin verilmediğine dair henüz bir açıklama da yapılmadı.
kaynak:sözcü
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar