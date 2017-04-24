

Geçtiğimiz hafta yapılan halk oylamasında kabul edilen ve propagandasında “Güçlü hükümet, huzurun, güvenliğin ve özgürlüğün teminatı olacak” ifadelerine yer verilen yeni anayasa sonrası ilk yasak da bugün geldi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve DİSK Başkanı Kani Beko arasında yapılan görüşme sonrası 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmayacağı açıklandı. Kutlamalara niçin izin verilmediğine dair henüz bir açıklama da yapılmadı.







kaynak:sözcü