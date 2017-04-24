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TAKSİM'DE 1 MAYIS'A İZİN YOK!


TAKSİM'DE 1 MAYIS'A İZİN YOK!
Tarih : 24 Nisan 2017, 13:53
Puan Ver : Taksim'de 1 Mayıs'a İzin Yok!(8/10)6


Geçtiğimiz hafta yapılan halk oylamasında kabul edilen ve propagandasında  “Güçlü hükümet, huzurun, güvenliğin ve özgürlüğün teminatı olacak” ifadelerine yer verilen yeni anayasa sonrası ilk yasak da bugün geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve DİSK Başkanı Kani Beko arasında yapılan görüşme sonrası 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmayacağı açıklandı. Kutlamalara niçin izin verilmediğine dair henüz bir açıklama da yapılmadı.



 



kaynak:sözcü








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