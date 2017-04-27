TAKSİM'DE, 1 MAYIS GÜVENLİK ÖNLEMİ HAZIRLIKLARI
Güvenlik önlemleri kapsamında bariyerlerin önümüzdeki günlerde, yerleştirilmesi bekleniyor.
KUTLAMALAR Bakırköy'DE
DİSK başta olmak üzere bazı sendikalar, 1 Mayısın Taksimde kutlanmasını istiyordu. Görüşmeler sonrası DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs kutlamalarının Bakırköyde yapılacağını açıklamıştı.
kaynak:milliyet
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