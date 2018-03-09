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TAKSİM MEYDANI'NDA SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ, POLİS ALARMA GEÇTİ


Taksim Meydanı'nda silah sesleri yükseldi, polis alarma geçti
Tarih : 09 Mart 2018, 18:50
Puan Ver : Taksim Meydanı'nda Silah Sesleri Yükseldi, Polis Alarma Geçti(7/10)3

Taksim Meydanı'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Kazancı yokuşunda polis geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik önlemi alan polis, olay yerindeki basın mensuplarını da uzaklaştırdı. Gelen ilk bilgiler, iki grup arasındaki kavgada silahlı çatışma yaşandığı yönünde.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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