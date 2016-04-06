TAKSİM MEYDANI'NDA SİLAH SESİ!
Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde bir kişinin silahla havaya ateş açması büyük panik yarattı. Polis ateş açan kişiyi gözaltına aldı
İstanbul'un en işlek noktalarından olan Taksim Meydanı'ndaki, Atatürk Anıtı'nın önünde bir kişi silahla havaya ateş açtı.
Panik yaratan olayın ardından Meydan ve çevresini boşaltarak önlem alan polis silahlı kişiye müdahale etti.
Adı henüz öğrenilemeyen zanlı etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
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