O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

taksim meydanı'nda silah sesi!

TAKSİM MEYDANI'NDA SİLAH SESİ!

Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde bir kişinin silahla havaya ateş açması büyük panik yarattı. Polis ateş açan kişiyi gözaltına aldı

Tarih : 06 Nisan 2016, 14:41
Puan Ver : Taksim Meydanı'nda Silah Sesi!(5/10)7


 İstanbul'un en işlek noktalarından olan Taksim Meydanı'ndaki, Atatürk Anıtı'nın önünde bir kişi silahla havaya ateş açtı.



Panik yaratan olayın ardından Meydan ve çevresini boşaltarak önlem alan polis silahlı kişiye müdahale etti.



Adı henüz öğrenilemeyen zanlı etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.








Etiketler: Taksim  Meydanı  Nda  Silah  Sesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER