

İstanbul'un en işlek noktalarından olan Taksim Meydanı'ndaki, Atatürk Anıtı'nın önünde bir kişi silahla havaya ateş açtı.







Panik yaratan olayın ardından Meydan ve çevresini boşaltarak önlem alan polis silahlı kişiye müdahale etti.







Adı henüz öğrenilemeyen zanlı etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.