

19 - 26 Haziran tarihleri arasında LGBTİ tarafından Taksim'de bir yürüyüş çağrısı yapılmıştı.







Yapılan çağrının ardından İstanbul Valiliği tarafından yürüyüşe izin verilmeyeceği açıklanmıştı. Geçtiğimiz hafta polis ile eylemciler arası yaşanan gerginliğin ve müdahalenin ardından bu hafta da olası olaylara karşı Taksim Meydanı'nda polis ekipleri tarafından bariyer önlemi alındı.







Alınan güvenlik önlemi kapsamın Taksim Meydanı'ndaki anıtın etrafın adeta bariyerler ile duvar örüldü. İstiklal Caddesi'nde ise bazı ara sokaklarda bariyerlerin hazır bulundurulduğu gözlendi.