

Taksim Meydanı şu sıralar bomba imha ekiplerince kontrol şeritleri ile güvenlik şeridi çekiliyor. Meydan boşalmaya çalışılırken çevr3ede gen iş çaplı güvenlik tedbiri alındı. Bomba uzman ekipleri şuan şüpheli çantayı inceleme altına aldılar.







Terör örgütü PKK'nın asker, polis ve sivilleri hedef alan saldırıları, vatandaşlara korku yayarak kaos çıkarmak isteyenleri de harekete geçirdi. Özellikle emniyet ve istihbaratın "kaynak" gösterildiği sahte mesajlar, Facebook ve Whatsapp gibi yoğun olarak kullanılan sosyal medya mecraları aracılığıyla hızlı bir şekilde yayılıyor.







Ankara'da 35 kişinin hayatını kaybettiği terör örgütü PKK'nın bombalı araçla gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası yayılan bu mesajlar, yaşadığımız büyük depremlerin ardından ortaya atılan, "Belediyeden anons geçti. Şu saatte deprem olacak" mesajlarını hatırlattı. İSTİKLAL CADDESİNDEKİ PATLAMA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER BURADA Türkiye'de 20 milyonu aşkın kullanıcısı olan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp üzerinden hızla Türkiye'nin dört bir tarafına ulaşan terör mesajlarında, "Bulunamayan 5 bombalı araç var. Ankara, İstanbul ve Adana'da intihar saldırısı düzenlenecek", "İstanbul dışına çıkın, şehirde kalacaksınız da çocuklarınızı evde tutun.







Bu sefer bomba değil, sokak olayları bekleniyor." gibi hiçbir dayanağı olmayan ifadeler yer alıyor. Özellikle sonuna "Lütfen bunu eşinize dostunuza yayın" notu düşülen mesajlar, sosyal medyada hızla yayılıyor. BAŞBAKAN DAVUTOĞLU: İTİBAR ETMEYİN Öte yandan Brüksel'deki AB zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu da konuyla ilgili olarak, "Sosyal medya üzerinden halkı kaosa veya karamsarlığa düşürecek şekilde yapılan yayınlara da kimsenin itibar etmemesi gerekir" dedi. İşte sosyal medyada hızla yayılan sahte mesaj örnekleri: Arkadaşlar, panik yaşamayın ancak sizlerle paylaşmak durumundayım. İmkanınız varsa perşembe akşamından itibaren ailenizle İstanbul dışına çıkın. Şehirde kalacaksanız cuma günü ve haftasonu özellikle çocuklarınızı evde tutun. Bu sefer bomba değil, sokak olayları ve çatışma bekleniyor. Dün sadece Fatih'te baskın yapılan bir evden 175 tane kalaşnikof çıkmış durumda. Kaç hücre evi olduğu ve ne kadar yığınak yapıldığı tahmin dahi edilemiyor.