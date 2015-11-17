

Büyük bölümü tamamlanan zemin düzenlemesinin ardından meydana yerleştirilecek süs havuzlarının kaba inşaatı ve yer altından çekilen elektrik tesisatları da tamamlandı. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü meydanda Tarlabaşı tarafından meydana girişte merdivenlerin inşaatına da başlandı.







TAKSİM MEYDANINDA HUMMALI ÇALIŞMA SÜRÜYOR



13 Eylül 2013'te tamamlanarak yayalara açılan ancak betonarme görünümüyle eleştirilerin hedefi haline gelen Taksim Meydanı'ndaki çalışmalar geçtiğimiz Mayıs ayında başlamıştı. Koruma Kurulu onayıyla yürütülen çalışmalarda zemin düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Büyük bir şantiyeyi andıran meydanda çalışmalar şu anda Tarlabaşı Bulvarı'ndan meydana girişteki merdivenlerin yapıldığı bölüm ile Gezi Parkı'yla meydanın buluştuğu hatta yoğunlaşmış durumda. Meydanda yapılacak olan süs havuzlarının da kaba inşaatları tamamlandı. Şu anda içleri çakıl taşıyla dolu alan bu havuzların elektrik tesisatlarının da yer altından çekildiği belirtildi.