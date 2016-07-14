TAKSİM GEZİ PARKI METRO GİRİŞİNDE ŞÜPHELİ ÇANTA
İstanbul Taksim'de Gezi Parkı metro girişinde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Fünyeyle patlatılan çantadan yorgan çıktı.
Gezi Parkı metro girişine bırakılan şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı.
Taksim Gezi Parkı metro girişinin önündeki çöp kutusunun üzerinde çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı; Divan Kavşağı'ndan Gezi Parkı'na giden yol, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Olay yerine sevk edilen bomba imha ekibi, yapılan incelemenin ardından, şüpheli çantayı fünyeyle patlattı.
Patlatılan çantadan, yorgan çıktı. Gezi Parkı metro girişi ve yol da çalışmaların ardından yeniden açıldı.
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