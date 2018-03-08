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Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi polis tarafından kapatıldı

TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NIN ÇEVRESİ POLİS TARAFINDAN KAPATILDI

Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi polis bariyerleri ile kapatıldı. Anıt önünde TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

Tarih : 08 Mart 2018, 15:00
Puan Ver : Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın Çevresi Polis Tarafından Kapatıldı(9/10)5

Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi polis bariyerleri ile kapatıldı.

TOMA VE ÇEVİK KUVVET KONUŞLANDI

Anıt önünde TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı. Cumhuriyet Anıtı çevresindeki önlemlerin 8 Mart Kadınlar Günü eylemleri nedeniyle olduğu öğrenildi. Anıt çevresinde nöbet tutan polislerden bazılarının kadın olduğu görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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