Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi polis bariyerleri ile kapatıldı. Anıt önünde TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi polis bariyerleri ile kapatıldı.

TOMA VE ÇEVİK KUVVET KONUŞLANDI

Anıt önünde TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı. Cumhuriyet Anıtı çevresindeki önlemlerin 8 Mart Kadınlar Günü eylemleri nedeniyle olduğu öğrenildi. Anıt çevresinde nöbet tutan polislerden bazılarının kadın olduğu görüldü.

Kaynak: haberinburada