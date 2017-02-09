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taksim camisi için hazırlıklar başladı

TAKSİM CAMİSİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Taksim Cami şantiye hazırlıklarına bu sabah başlandı

Tarih : 09 Şubat 2017, 12:32
Puan Ver : Taksim Camisi İçin Hazırlıklar Başladı(9/10)10


Taksim'de caminin inşa edileceği alanda şantiye kurulumuna başlandı.



Bir süredir çevik kuvvet polisinin bekleme noktası olarak kullanılan alana sabah saatlerinde konteynerler getirildi. Alanın etrafı çevrildi, işçilerin şantiye kabinlerini kurmaya başladığı görüldü.



İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onay verdiği Taksim Cami şantiye hazırlıklarına bu sabah başlandı.



 



kaynak:habertürk








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