Taksim Cami şantiye hazırlıklarına bu sabah başlandı



Taksim'de caminin inşa edileceği alanda şantiye kurulumuna başlandı.







Bir süredir çevik kuvvet polisinin bekleme noktası olarak kullanılan alana sabah saatlerinde konteynerler getirildi. Alanın etrafı çevrildi, işçilerin şantiye kabinlerini kurmaya başladığı görüldü.







İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onay verdiği Taksim Cami şantiye hazırlıklarına bu sabah başlandı.







kaynak:habertürk