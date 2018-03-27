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Taksilerin Tepe Lambalarının Rengi Değişiyor
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Taksilerin Tepe Lambalarının Rengi Değişiyor

TAKSİLERİN TEPE LAMBALARININ RENGİ DEĞİŞİYOR

İBB, taksilerin tepe lambalarının teknolojik hale getirilmesi amacıyla çalışma başlattı. Yeni tepe lambalar, araç boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak.

Tarih : 27 Mart 2018, 10:20
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İstanbul'daki taksilerde yeni dönem başlıyor! İstanbul Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, taksilerin tepe lambalarının teknolojik hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

İLK OLARAK iTAKSİ'LERE UYGULANACAK

İlk etapta Büyükşehir Belediyesi kontrolünde çalışan 'iTaksi'lere uygulanacak yeni tip taksi tepe lambaları, araç boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak. Tepe lambalarına konulacak sensörler sayesinde sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi veriler de toplanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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