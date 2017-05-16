Güven timlerinin otogar çevresinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine durdurdukları ticari taksiden Bizans dönemine ait yüzlerce sikke ve çeşitli tarihi eserler bulundu. Eserlerle ilgili olarak takside müşteri olarak bulunan 30 yaşındaki İ.H.K gözaltına alındı.