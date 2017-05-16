TAKSİDEN HAZİNE ÇIKTI!
Güven timlerinin otogar çevresinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine durdurdukları ticari taksiden Bizans dönemine ait yüzlerce sikke ve çeşitli tarihi eserler bulundu. Eserlerle ilgili olarak takside müşteri olarak bulunan 30 yaşındaki İ.H.K gözaltına alındı.
Esenler'deki 15 Temmuz Şehitler Otogarı çevresinde devriye yapan Güven Timleri şüphelendikleri bir ticari taksiyi durdurdu. Taksideki müşterinin elinde tuttuğu poşeti inceleyen timler poşetten çıkanlar karşısında şaşkınlık geçirdi.
Zira poşetten Bizans dönemine ait 553 sikke, aynı dönemlere ait 4 tespih ve 3 adet renkli taş çıktı. Gözaltına alınan kişinin Kapalıçarşı'da dükkânının olduğunun anlaşılması üzerine buraya giden polisler arama yaptı. Arama sonucunda tarihi eser niteliğinde iki adet seramik kap, 50 mühür, 5 yüzük, ok ucu, haç ve bazı metal objeler bulundu.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar