TAKSİDE UYUYA KALDI, TECAVÜZ ETMEYE KALKTI!
İzmir'de üniversite öğrencisi 22 yaşındaki K.K. geçen ağustosta, erkek arkadaşıyla birlikte gece yarısına kadar barda eğlendi.
İzmir'de üniversite öğrencisi 22 yaşındaki K.K. geçen ağustosta, erkek arkadaşıyla birlikte gece yarısına kadar barda eğlendi. Ardından Alsancak'ta bir çorbacıya giden 2 genç, Sabaha karşı evlerine gitmek için bir taksiye bindi. Erkek arkadaşı Yeşilyurt'ta inen genç kız, taksiciye Balçova'ya devam etmesini söyledi.
PİŞKİN SAVUNMA
Genç kız, bir süre sonra arka koltukta uyuyunca, 22 yaşında kız babası taksici G.K. aracı inciraltı'na çekti. Bir süre sonra kendine gelen genç kız, iç çamaşırları çıkarılmış halde ve taksiciyi tecavüz ederken buldu. Taksiciyi tekmeleyip üzerinden atarak araçtan inen genç kız, polisi aradı. Kaçan ve kısa süre sonra yakalanan taksici, genç kızın 100 TL tutan ücreti ödememek için iftira attığını öne sürdü. Tutuklanan ve hakkında "Nitelikli cinsel istismar" suçundan dava açılan taksici, önceki gün Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada da suçlamaları kabul etmedi. Mağdur kızın katılmadığı duruşmada, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlarda genç kızda sperm izine rastlanmadığını ancak elbisesinde benzer emarelerin bulunduğunu belirten mahkeme heyeti, taksici G.K'yı "Nitelikli cinsel istismar suçundan" 15 yıl hapis cezasına çaptırdı.
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