Taksilerde ocak ayında geçilmesi planlanan ve tartışma yaratan indi-bindi ücreti kartla da ödenebilecek. Geçtiğimiz yıllarda açıklanan taksilerde kredi kartı ve İstanbul'da toplu ulaşımda ve İspark gibi bazı belediye iştiraklerinde kullanılan İstanbul Kart'la ödeme sistemi çalışmalarında sona gelindiği kaydedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre taksilerde kartla ödeme projesi çalışmalarında birkaç pürüz kaldı ve proje yakın zamanda tamamlanacak. Sona yaklaşan çalışmalarda, kartla ödemenin taksilerde isteğe bağlı olup olmadığı konusu henüz netlik kazanmış değil. Proje hayata geçtiğinde ilk etapta 18 bin taksinin tümünü kapsayıp kapsamayacağı da henüz netliğe kavuşmadı. İBB yetkilileri kartla ödeme sistemi projesi hayata geçtiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. 2017 yılı içerisinde hayata geçmesi planlanan sistem ile taksiye binen müşteriler ödemelerini isterlerse kredi kartı ya da İstanbul Kart aracılığıyla gerçekleştirebilecek.







'NAKİT HER ZAMAN EN HIZLI VE PRATİK YOL'







İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) ise kartla ödeme sistemine karşı olduklarını belirtti. Habertürk'ün haberine göre, İTEO Başkanı Yahya Uğur konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Müşteriler bazı durumlarda uzun mesafeler gidebiliyor, bu gibi durumlarda taksimetre 80-100 TL yazabiliyor. İstanbul Kartı'na yüksek miktarda para yükleyen az insan var. Nakit ödeme her zaman daha hızlı ve pratik bir yoldur” diye konuştu. Yahya Uğur, taksicilerin teknolojinin gerisinde kalmaması ve alternatif ödeme sistemleri üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti. Uğur, “Geçmiş dönemlerde şimdi oldukça popüler olan mobil uygulama üzerinden taksi çağırma ve ödeme projesi sunmuştuk ama kabul görmemişti” diye konuştu.







'İNDİ-BİNDİ KARARI İPTAL EDİLSİN'







Ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen indi-bindi ücreti yargıya taşınıyor. Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Mehmet Bülent Deniz, İBB kararını geri almaz ise, kararın iptali için yargıya başvuracaklarını açıkladı. Taban fiyatın 8.75 TL olarak belirlenmesine rağmen bunun müşterilere 10 TL olarak yansımasından endişe duyduklarını kaydeden Mehmet Bülent Deniz, “Taksiciler yüzde 45'e varan oranlarındaki indirimle otomobil alıyor. Sen aracını yüzde 45 daha ucuz alacaksın ama belediyeden 3-4 ay içinde tekrar zam alacaksın. Vatandaş sahipsiz mi? Hükümet bu vergiden seni, yani vatandaşını korumak için vazgeçti. Sen niye devletin vatandaşını korumuyorsun?” değerlendirmesinde bulundu.







TAKSİLER SİGORTASIZ VE BAKIMSIZ







Yasaya göre bir taksi şoförü ayda 10 günden az çalışıyor ise sigortasını kendisi, on günden fazla çalışıyor ise çalışan şoförün sigortasını plaka sahibi ödüyor. Fakat uygulamada bu durumun taksi şoförleri aleyhine kullanıldığı ve bir ay boyunca çalışan şoförlerin bile sigortalarını kendilerinin ödemek zorunda bırakıldığı belirtiliyor. Durum böyle olunca plaka sahibine yansıyan 6 bin 500 TL'lik aylık masraf yaklaşık bin TL azalmış oluyor. Taksi şoförleri, araçların bakımsızlığından ve eskiliğinden de şikâyetçiler. Şoförler, araç bakımlarının ve aracı yenilemenin plaka sahiplerine masraf yarattığı için bakımsız ve eski araç kullanmak zorunda bırakıldıklarını söylüyorlar. Araçların bakımlarının yapılmaması da plaka sahiplerine ayda 500 TL daha az masraf çıkartıyor.







