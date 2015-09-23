İstanbul'da on taksiciyi gasp ettiği ve bir de vatandaşı kapkaç yaptığı iddia edilen 17 yaşındaki F.B . polisin operasyonuyla yakalandı.



Son günlerde taksici gasplarının çoğalması üzerine İstanbul polisi harekete geçti. Değişik tarihlerde on ayrı taksici gaspının yaşanmasıyla polis ekipleri ,gasp olaylarının yaşandığı yerlerde güvenlik kameralarını incelemeye başladı.







Ekipler yaptıkları inceleme sonrası, gaspları aynı kişinin yaptığını belirleyerek, zanlının fotoğraflarını tüm birimlere dağıttı.







Bağcılar'da dün gece uygulama yapan polis ekipleri, eşgale uygun bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan F.B sorgulanmak üzere Üsküdar'daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlı burada yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi. F.B emniyetten çıkışında basın mensuplarının sorusuna . " Pişmanım" diyerek cevap verdi.