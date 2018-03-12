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Taksicilerin hedefinde bu kez medya var: Gereğini yaparız

TAKSİCİLERİN HEDEFİNDE BU KEZ MEDYA VAR: GEREĞİNİ YAPARIZ

UBER davası için bir araya gelen taksiciler adına konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz. Yanlı haberler sürerse taksiciler gereğini yapar" dedi.

Tarih : 12 Mart 2018, 15:30
Puan Ver : Taksicilerin Hedefinde Bu Kez Medya Var: Gereğini Yaparız(5/10)1

Taksicilerden UBER'e de medyaya da tehdit geldi.

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER'e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından adliye önünde bir basın açıklaması daha yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

MEDYAYA TAHDİT

Aksu, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava sonrası adliye önünde toplanan kalabalıkla birlikte davaya ilişkin bir basın açıklaması daha yaptı. Aksu, mahekeme hakiminin bilirkişi raporlarını istediğini ve 15 gün içinde raporların gelmesi halinde tedbire ilişkin olumlu ya da olumsuz bir karar vereceğini söyledi.

Aksu ayrıca medyayı da tehdit ederek "Yanlı haberler sürerse taksiciler gereğini yapar" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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