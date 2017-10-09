TAKSİCİLERDEN UBER İSYANI: BUNLAR FETÖ GİBİ OKYANUS ÖTESİNDEN GELDİLER
Uber'e karşı bir araya gelen taksici örgütleri hükümete "Bunlar tıpkı FETÖ örgütü gibi. Okyanus ötesinden gelip, ekmeğimizi çalan paralel taksicileri durdurun" sözleriyle çağrıda bulundu.
Uber sistemine karşı bir araya gelen taksici örgütleri, "Bunlar tıpkı FETÖ örgütü gibi. Okyanus ötesinden gelip, ekmeğimizi çalan paralel taksicileri durdurun." sözleriyle hükümete Uber uygulamasını yasaklama çağrısı yaptı.
YEŞİLKÖY'DE BİR ARAYA GELDİLER
Taksi Dernek ve Kooperatifleri akıllı telefon uygulaması üzerinden Taksi hizmeti veren Uber'e karşı ortak mücadele ve hareket etmek için bir toplantı düzenledi. Havalimanları Kooperatifleri Üst Birliği öncülüğünde Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen toplantıya; Sabiha Gökçen Taşıma Kooperatifi (SAWKOOP), Atatürk Havalimanı 34 No'lu Taksiciler Kooperatifi, Esenboğa Havaalanı Kooperatifi, İzmir Havalimanı Taksici Kooperatifleri, Bodrum/Dalaman Havalimanları, Antalya Havalimanı, İstanbul Taksi Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanları ve taksiciler katıldı. Toplantıda bir araya gelen dernek ve kooperatif üyeleri Uber'e karşı ortak mücadele ve hareket etme karar aldı.
"BUNLAR FETÖ GİBİ"
İstanbul Taksi Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fahrettin Can, Uber sistemiyle haklarının gasp edildiğini iddia etti.
Can sözlerine şöyle devam etti:
Biz ülkemizde paralel polis, paralel savcı duymuştuk ama paralel taksicilik olacağı aklımıza gelmemişti. Bunlar tıpkı FETÖ örgütü gibi. Onların sistemlerine benzer sistemi var. O sistem sayesinde yönlendirme yapıyorlar. Piyasada gördüğünüz siyah arabaların yüzde 90'ı alenen taksicilik yapıyor. Bizim hükümetten, devletten isteğimiz, bunların iletişiminin kesilmesi. Bunların web siteleri kapatılırsa, ağır ceza-i müeyyideler uygulanırsa bunlar bu işten vazgeçer. Yoksa bizim 50 yıllık emeğimiz heba olup, gidecek.
"ÜLKEMİZE BİR KURUŞ FAYDALARI YOK"
Bizim devletten isteğimiz, bu Uber denilen, okyanus ötesinden gelip, ekmeğimizi çalan paralel taksicileri durdurun. Biz İstanbul Valiliğine, Büyükşehir Belediyesine, Bilişim ve Teknoloji Bakanlığına ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk ama bunların Türkiye'de muhatapları olmadığı için herhangi bir ceza-i müeyyide uygulanamadı. Hollanda üzerinde paraları gidip, geliyor. Ülkemize bir kuruş faydaları yok. Ne vergileri ne algıları var. Bunların sistemlerinin bir an önce kapatılmalarını istiyoruz.
Kaynak: haberinburada
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