TAKSİCİLER HAVALİMANI MÜŞTERİSİ İSTİYOR
Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'na yolcu götüren taksicilerin dönüşte yolcu alabilmesi konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ele alındı.
Teklif geniş katılımlı görüşülmek üzere alt komisyona gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, bazı haber sitelerinde tüm taksilerin havalimanından yolcu alabileceği yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yapıldı.
TALEPLER DEĞERLENDİRİLECEK
Açıklamada, mevcut yönetmelikte henüz bir değişikliğin olmadığı, söz konusu düzenlemenin alt komisyonda ele alınacağı belirtilerek, "Havaalanları içerisindeki taksi duraklarının umuma açık taksi durağı olarak değerlendirilmesini gerektiren herhangi bir karar alınmamıştır" denildi. Bu konuda alt komisyon toplantısında en kısa sürede İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde geniş katılımlı bir toplantı düzenleneceği ve taleplerin değerlendirileceği belirtildi. İstanbul'da yaklaşık 18 bin taksici esnafı bulunuyor. İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarındaki durak taksilerinin dışında diğer taksicilerin alandan yolcu almasına izin verilmiyor.
kaynak:sabah
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