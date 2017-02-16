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Taksi̇m Cami̇si̇ İ̇çi̇n İ̇lk Kazma Vuruluyor
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taksi̇m cami̇si̇ i̇çi̇n i̇lk kazma vuruluyor

TAKSİ̇M CAMİ̇Sİ̇ İ̇Çİ̇N İ̇LK KAZMA VURULUYOR

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onay verdiği Taksim Camisi inşaatı yarın başlıyor

Tarih : 16 Şubat 2017, 14:07
Puan Ver : Taksi̇m Cami̇si̇ İ̇çi̇n İ̇lk Kazma Vuruluyor(8/10)10


Taksim Camisi için ilk kazma yarın temel atma töreniyle vurulacak.



Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Taksim Camisi inşaatı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'in katılımıyla, düzenlenecek temel atma töreni ile başlayacak.



Taksim'e yapılacak cami için, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan onay verilmişti.



 



kaynak:haberler








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