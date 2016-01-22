

Ekonomi yönetimi kayıt dışı ile mücadeleyi artırıyor. Bununla hem alışveriş hem de ödemelerde nakit para azaltılacak. Banka kartı, kredi kartı, EFT ve havale gibi ödeme sistemleri yaygınlaştırılacak. Taksi, minibüs ve halk otobüslerinin ücretleri elektronik ortamda tahsil edileceği için vergi kayıp ve kaçağının da azaltılması hedefleniyor. Elektronik ticaretin izlenmesi konusundaki çalışmalarda devam edecek.







Star gazetesinden Ercan Baysal'ın haberine göre Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinde 2012'de hayata geçirilen ve mükelleflerin kira beyannamelerini vergi dairesine gitmesine gerek kalmadan internetten verebilmesine imkan sağlayan Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi' ev sahiplerinin ilgisini çekti.







Vergi Usul Kanunu'ndaki değişiklikler ile mükelleflerin vergi uyum dereceleri belirlenerek uyumlu mükelleflere pozitif ayrımcı uygulama yapılacak.