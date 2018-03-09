TAKSİ-UBER KAVGASI BÜYÜYOR! TAKSİCİLER 30 SÜRÜCÜYÜ, MÜŞTERİ GİBİ ARAYIP DARP ETMİŞ
İstanbul'da sayıları 20 bine yaklaşan taksiciler ve UBER sürücüleri arasındaki gerilimde yeni detaylar ortaya çıktı. Taksiciler, 30 UBER şoförünü ıssız yere çağırıp darp etmiş.
İstanbul'da ulaşımı sağlayan en önemli unsurlardan biri olan ve sayıları 20 bine yakın taksciler ile akıllı telefonlara indirilen uygulama üzerinden özel araçla taşıma hizmeti sunan UBER sürücüleri arasındaki gerilim darp iddiasıyla yeni bir boyut kazandı.
30 UBER ŞOFÖRÜNÜ BU ŞEKİLDE DÖVMÜŞLER
Son olarak UBER'e kayıtlı sürücüler, taksi şoförleri tarafından müşteri gibi aranarak darp edildiklerini iddia ederken UBER şoförleri, şu ana kadar yaklaşık 30 kişinin bu şekilde taksiciler tarafından darp edildiğini öne sürdü.
TAKSİCİLER "KARALAMA KAMPANYASI" DEDİ
Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, iddialarla ilgili "Hakkımızda bir karalama kampanyası yürütülüyor" dedi.
"ALGI OPERASYONU"
Pazartesi günü İstanbul Adliyesi'nde Birleşik Taksici Şoförleri Derneği'nin UBER'e açtığı davanın duruşması olduğunu hatırlatan Aksu, "UBER algı operasyonu oluşturuyor ki UBER'in erişiminin kesilmesi, iptali üzerine görülecek mahkemeyi etkilesin" diye konuştu.
UBER: VERGİ DÜZENLEMELERİNE UYUYORUZ
UBER'den yapılan açıklamada ise "Türkiye'deki operasyonlarımıza, sorumlu bir iş ortağı olarak, sonuna kadar bağlıyız. Bu yolculukta, faaliyet gösterdiğimiz her ülkenin vergi düzenlemelerine uyuyoruz" denildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bmgk, Suriye'de Ateşkes İçin Tekrar Toplanacak
- Türkiye-Almanya Arasındaki Krizi Çözen İsim Koltuğu Kaptırdı!
- Erkek Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Başsavcı Vekili Tutuklandı
- Kasap Baba, Cinsel İçerikli Film Bağımlısı Olan Oğlunun Elini Kesti
- Abd, Trump'a Direnen Eyalete Dava Açtı, Yanıt Gecikmedi: Bu Bir Savaş!
Bu Haberle İlgili Yorumlar