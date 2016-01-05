

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 12 Mart 2015'te aldığı karara göre, taksi plakasına sahip olmak isteyenlerde "şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmesi ve sürekli icra etmesi" şartı aranmaya başladı.







Kararla, başka bir mesleğe sahip olanların taksi plakası satın almaması için ruhsat verilirken plakayı alacak kişiden, vergi dairesinden "başka bir işte çalışmadığına" dair belge istendi.







Kararın ardından taksi plakaları da değer kaybetmeye başladı.







En çok doktor ve futbolcular tercih ediyor







Sabit kira getirisi olması dolayısıyla hem güvenli hem de değer sağlayan bir yatırım aracı olarak tercih edilen taksi plakası, en çok doktor, futbolcu, sanatçı, kuyumcu ve gurbetçiler gibi taksicilikle alakası olmayan vatandaşlarca tercih ediliyordu.







Değeri 2014'te yaklaşık yüzde 18 artış gösteren ve aynı yıl sonunda da 1 milyon 600 bin liraya varan satış rakamıyla taksi plakası, yatırımcısının yüzünü güldürdü.







Kararla meslek dışından kimselerce alınamayan taksi plakası, 2015 Aralık'ta da aynı fiyatta kalarak yatırımcısını üzdü. "Kimse plaka almaya yanaşmıyor"







Taksi plakası alım satımı yapan Gürsoy Atlı, "Özellikle futbolcu, doktor ve sanatçı gibi aslında taksicilik yapmayan çok sayıda kişi, taksi plakası aldı. İlginin artmasıyla da plaka fiyatları hep yükseldi" dedi.







Atlı, UKOME'nin kararıyla, plaka fiyatlarının yerinde saydığını ve kimsenin almaya yanaşmadığını söyledi.