Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi taksi durağında arkadaşları ile sohbet ederken kazayla ateş alan silahtan çıkan kurşunla yaralandı.



Olay ilçeye bağlı Gülüç Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Efkan K. Gülüç Taksi Durağı'nda arkadaşları ile sohbet ederken Bülent K.'nın (45) 7,65 çapındaki ruhsatlı silahının kaza ile ateş alması sonucu ayağından vuruldu.