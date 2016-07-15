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taksi durağında ayağından vuruldu

TAKSİ DURAĞINDA AYAĞINDAN VURULDU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi taksi durağında arkadaşları ile sohbet ederken kazayla ateş alan silahtan çıkan kurşunla yaralandı.

Tarih : 15 Temmuz 2016, 09:29
Puan Ver : Taksi Durağında Ayağından Vuruldu(9/10)7


Olay ilçeye bağlı Gülüç Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Efkan K. Gülüç Taksi Durağı'nda arkadaşları ile sohbet ederken Bülent K.'nın (45) 7,65 çapındaki ruhsatlı silahının kaza ile ateş alması sonucu ayağından vuruldu.








Etiketler: Taksi  Durağında  Ayağından  Vuruldu    haber

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