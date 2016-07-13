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takip edilen ışid'li'den polise silahlı saldırı

TAKİP EDİLEN IŞİD'Lİ'DEN POLİSE SİLAHLI SALDIRI

GAZİANTEP'te, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Hüseyin Gümüş, takip ettiği IŞİD'in hücre evinden çıkan bir örgüt mensubunun silahlı saldırısında ağır yaralandı.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 17:21
Puan Ver : Takip Edilen Işid'li'den Polise Silahlı Saldırı(10/10)8


Olay, öğle saatlerinde Üçoklar Mahallesi 47 nolu sokakta meydana geldi. TEM Şubesi’nde görev yapan sivil polis memuru Hüseyin Gümüş, IŞİD ile irtibatlı olduğu saptanan kişilerin kullandığı hücre evini takibe başladı. Polis memuruna öğle saatlerinde, hücre evi olarak kullanılan müstakil evin bulunduğu sokakta sürdürdüğü takip sırasında, dışarı çıkan 17 yaşlarında adının H.Ç. olduğu ileri sürülen IŞİD’li tarafından, tabancayla 2 el ateş edildi. Kurşunlardan biri polis memuru Gümüş’ün başına, diğeri de vücuduna isabet etti. Polis memuru ağır yaralanırken, saldırgan terörist ise iddiaya göre evin avlusundaki motosiklet ile kaçtı.



 



Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, ağır yaralı polis memurunu ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı polis memuru ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Saldırının ardından Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve polis müdürleri de yaralı polis memurunun bulunduğu hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı.



 



Polis ekipleri de saldırının olduğu sokak ve çevresini yaya ve araç ulaşımına kapatarak inceleme başlattı. Olası saldırı ihtimaline karşı çelik yelek giyen ve uzun namlulu silahlarla görev yapan polis, sokakta ve IŞİD’lilerin kullandığı belirtilen evde araştırma yaptı. Polis ekipleri ayrıca saldırının olduğu bölgeye yakın noktalarda şüpheli gördüğü araçları durdurarak aradı, şüpheli kişilerin de üzerini arayıp kimliklerini kontrol etti.



 



Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için kent genelinin yanı sıra gidebileceği çevre il ve ilçelerde güvenlik güçlerinin çalışması devam ediyor.







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