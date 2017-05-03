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tak'ın sözde lideri bakın nasıl yakalandı!

TAK'IN SÖZDE LİDERİ BAKIN NASIL YAKALANDI!

Hacı Türmak hakkındaki son dakika bilgileri ortaya çıktı. MİT ve Özel Kuvvetler'in Erbil'de paketlediği TAK'ın sözde lideri terörist Hacı Türmak'ı, kuryesinin kullandığı e-posta hesabı yakalattı. Türmak, nokta operasyonla ele geçirildi.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 09:57
Puan Ver : Tak'ın Sözde Lideri Bakın Nasıl Yakalandı!(7/10)4


MİT ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı bordo berelilerden oluşan tim tarafından Erbil'de yakalanan PKK'nın taşeron yapılanması TAK'ın sözde komutanı Hacı Türmak hakkında yakalama kararı vardı. Şehir merkezlerindeki katliamların mimarı Türmak'ın yakalanması ile ilgili detaylara ulaşıldı.



ADIM ADIM İZLENDİ



Türmak'ın, Türkiye'de faaliyet yürüten özel kuryesi istihbarat birimlerince tespit edildi. Kurye bağlantılarına ulaşılabilmesi için adım adım izlendi. Gerek teknik, gerekse fiziki takiple izlenen kurye sık sık şehir ve ev değiştirdi. Türmak'a bağlı uyuyan hücre olduğu tespit edilen kuryenin e-posta adresi ile başkasının adına çıkarılan kontörlü telefon hattı dinlemeye alındı. Kurye ile görüşme yaptığı belirlenen Hacı Türmak'ın Kuzey Irak'ta bulunduğu nokta belirlendi. Terörist Türmak, Erbil'de gerçekleşen nokta operasyonla yakalandı. Teröristin Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.



ÖRGÜTÜN KASASIYDI



19 yıldan beri dağ kadrosunda patlayıcı uzmanı olan ve bomba düzeneği hazırlayan Türmak, 2004'te kurulan TAK'ın en tepesindeki isimdi. 2009- 2012 arasında Diyarbakır Lice kırsalında örgütün kasasıydı. Bölgedeki kenevir ekiminden alınan pay, haraçlar Hacı Türmak'ta toplanıyordu.



 



kaynak:milliyet








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