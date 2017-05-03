

MİT ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı bordo berelilerden oluşan tim tarafından Erbil'de yakalanan PKK'nın taşeron yapılanması TAK'ın sözde komutanı Hacı Türmak hakkında yakalama kararı vardı. Şehir merkezlerindeki katliamların mimarı Türmak'ın yakalanması ile ilgili detaylara ulaşıldı.







ADIM ADIM İZLENDİ







Türmak'ın, Türkiye'de faaliyet yürüten özel kuryesi istihbarat birimlerince tespit edildi. Kurye bağlantılarına ulaşılabilmesi için adım adım izlendi. Gerek teknik, gerekse fiziki takiple izlenen kurye sık sık şehir ve ev değiştirdi. Türmak'a bağlı uyuyan hücre olduğu tespit edilen kuryenin e-posta adresi ile başkasının adına çıkarılan kontörlü telefon hattı dinlemeye alındı. Kurye ile görüşme yaptığı belirlenen Hacı Türmak'ın Kuzey Irak'ta bulunduğu nokta belirlendi. Terörist Türmak, Erbil'de gerçekleşen nokta operasyonla yakalandı. Teröristin Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.







ÖRGÜTÜN KASASIYDI







19 yıldan beri dağ kadrosunda patlayıcı uzmanı olan ve bomba düzeneği hazırlayan Türmak, 2004'te kurulan TAK'ın en tepesindeki isimdi. 2009- 2012 arasında Diyarbakır Lice kırsalında örgütün kasasıydı. Bölgedeki kenevir ekiminden alınan pay, haraçlar Hacı Türmak'ta toplanıyordu.







kaynak:milliyet