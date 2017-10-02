TAKIMLARI KÖTÜ SONUÇLAR ALINCA CENAZE TÖRENİ DÜZENLEDİLER
İtalya Serie C'de mücadele eden Modena art arda kötü sonuçlar alınca, taraftarlar takım için temsili cenaze töreni düzenledi.
İtalya'da eşine benzerine az rastlanır bir olay yaşandı.
Serie C ekiplerinden Modena, lige kötü bir başlangıç yaptı ve 5 maçta 5 yenilgi aldı. Alınan kötü sonuçların ardından takımları için cenaze töreni düzenleyen Modenalı taraftarlar kötü gidişata tepki gösterdi.
SARI-MAVİLİ TABUT YAPTILAR
Cenaze töreninin ardından Modena'nın renklerinin bulunduğu sarı-mavi tabutu elden ele gezdirip, cenaze arabasına yükleyen taraftarlar, töreni tamamladıktan sonra olaysız bir biçimde dağıldılar.
Kaynak: haberinburada
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