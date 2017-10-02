İtalya Serie C'de mücadele eden Modena art arda kötü sonuçlar alınca, taraftarlar takım için temsili cenaze töreni düzenledi.

İtalya'da eşine benzerine az rastlanır bir olay yaşandı.

Serie C ekiplerinden Modena, lige kötü bir başlangıç yaptı ve 5 maçta 5 yenilgi aldı. Alınan kötü sonuçların ardından takımları için cenaze töreni düzenleyen Modenalı taraftarlar kötü gidişata tepki gösterdi.

SARI-MAVİLİ TABUT YAPTILAR

Cenaze töreninin ardından Modena'nın renklerinin bulunduğu sarı-mavi tabutu elden ele gezdirip, cenaze arabasına yükleyen taraftarlar, töreni tamamladıktan sonra olaysız bir biçimde dağıldılar.

Kaynak: haberinburada