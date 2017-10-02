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Takımları kötü sonuçlar alınca cenaze töreni düzenlediler

TAKIMLARI KÖTÜ SONUÇLAR ALINCA CENAZE TÖRENİ DÜZENLEDİLER

İtalya Serie C'de mücadele eden Modena art arda kötü sonuçlar alınca, taraftarlar takım için temsili cenaze töreni düzenledi.

Tarih : 02 Ekim 2017, 18:50
Puan Ver : Takımları Kötü Sonuçlar Alınca Cenaze Töreni Düzenlediler(7/10)3

İtalya'da eşine benzerine az rastlanır bir olay yaşandı.

Serie C ekiplerinden Modena, lige kötü bir başlangıç yaptı ve 5 maçta 5 yenilgi aldı. Alınan kötü sonuçların ardından takımları için cenaze töreni düzenleyen Modenalı taraftarlar kötü gidişata tepki gösterdi.

SARI-MAVİLİ TABUT YAPTILAR

Cenaze töreninin ardından Modena'nın renklerinin bulunduğu sarı-mavi tabutu elden ele gezdirip, cenaze arabasına yükleyen taraftarlar, töreni tamamladıktan sonra olaysız bir biçimde dağıldılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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