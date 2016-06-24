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takımdan yolladılar! süper lig ekibinde sürpriz ayrılık

TAKIMDAN YOLLADILAR! SÜPER LİG EKİBİNDE SÜRPRİZ AYRILIK

Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu'nun gelecek sezon kadroda düşünmediği Tom de Sutter ile yollarını ayırdı.

Tarih : 24 Haziran 2016, 16:16
Puan Ver : Takımdan Yolladılar! Süper Lig Ekibinde Sürpriz Ayrılık(5/10)6


Bursaspor, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Tom de Sutter ile ilgili flaş bir karar aldı. Teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun yeni sezon için kadrosunda düşünmediği futbolculardan biri olan Tom de Sutter'in yeşil beyazlı takımla yolunu ayırması kararlaştırıldı.



200 BİN EURO'YA BONSERVİSİNİ ALACAK



Belçikalı oyuncunun menajeriyle görüşmeler yapan Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'dan sonra yeşil beyazlı kulübün transfer komitesi, yaptıkları toplantıda Tom de Sutter'le anlaştı. Yeşil beyazlıların Tom de Sutter'den alacağı 200 bin Euro karşılığında bonservisini vermesi, Belçikalı oyuncunun ise kalan 2 yıl için kulübün ödeyeceği 2 milyon Euro'dan vazgeçmesine karar verildi.



NECID VE DZUDZSAK'IN TALİPLERİ ARTIYOR



Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki performanslarıyla dikkaleri üzerine çeken Çek milli takım oyuncusu Tomas Necid ile Macaristan milli takımının kaptanı Balasz Dzsudzsak'ın taliplerinin her geçen gün arttığı bildirildi. Bursaspor Kulübü, Tomas Necid'in satışı için menajerlere yetki verdi. Necid'i İngiltere ve İtalya takımlarının istediği öğrenildi.



Portekiz karşılaşmasında attığı 2 golle büyük sükse yapan Balasz Dzsudzsak'a ise Almanya, İngiltere ve İtalya'dan kulüpleri talip oldu. Macar oyuncuyu isteyen takımlar arasında Katar kulüplerinin de olduğu belirtildi.








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