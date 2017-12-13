TAKIMA İSYAN EDEN MALATYALI TARAFTAR, KULÜBÜ SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'da taraftar, takımın kötü gidişatı nedeniyle savcılığa giderek şikayetçi oldu, "Aldıkları paranın hakkını vermiyorlar." ifadelerini kullandı.
Süper Lig ekibi E.Yeni Malatyaspor'da son haftalarda alınan kötü sonuçlar taraftarın sabrını taşırdı. Sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş bir taraftar daha önce örneğine pek rastlanmamış bir olaya imza atarak, alınan başarısız sonuçlardan dolayı kulüp başkanı, yönetim, teknik heyet ve futbolcular hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe vererek şikayetçi oldu.
SAVCILIĞA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDULAR
İstanbul'da yaşayan Yüksel Karakaş isimli E.Yeni Malatyaspor taraftarı, takımına çok konuşulacak bir dava açtı. Karakaş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde E.Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu, Teknik Direktör Erol Bulut ve tüm futbolculardan son haftalardaki kötü futbol ve yenilgilerden dolayı şikayetçi oldu.
"PARALARININ KARŞILIĞINI VERMİYORLAR"
Sıra dışı taraftarın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, Süper Lig takımı Evkur Yeni Malatyaspor'un taraftarı olduğu, takımının son haftalarda aldığı yenilgilerinden dolayı çok üzüldüğü, bu kötü tablodan Başkan Adil Gevrek, yönetim kurulu, ayrıca takımı yanlış oynatan Erol Bulut ve sahada aldığı paraların karşılığını vermediğini düşündüğü 18 futbolcunun sorumlu olduğu ifadeleri yer alıyor.
Türkiye'nin en ilginç davasıyla ilgili nasıl bir karar çıkacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.
Kaynak: haberinburada
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