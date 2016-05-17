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takım otobüsüne silahlı saldırı! tam 8 kurşun...

TAKIM OTOBÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI! TAM 8 KURŞUN...

Otelin önünde park halinde duran Bandırmaspor’un takım otobüsüne 8 kurşun isabet etti. Otobüs kullanılmaz hale gelirken, saldırgan veya saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Tarih : 17 Mayıs 2016, 09:32
Puan Ver : Takım Otobüsüne Silahlı Saldırı! Tam 8 Kurşun...(6/10)5


İstanbulspor ile oynayacağı Play Off karşılaşması için İstanbul'a gelen Bandırmaspor takımına ait otobüse, takımın kamp yaptığı otelin önünde silahlı saldırı yapıldı.



Olay, gece saat 02.00 sıralarında Güngören'de bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Türkiye 2. Lig Play Off Yarı Final Beyaz Grup ilk maçında İstanbulspor'u 1-0 yenen Bandırmaspor takımı rövanş maçını oynamak için dün İstanbul'a geldi. Kampa giren Bandırmaspor takımının, otel önünde park halindeki otobüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kurşun yağdırdı. Silah seslerine çıkan otel görevlileri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otel görevlileri saldırı sonrası takım yöneticisini de uyandırarak haber verdi.










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