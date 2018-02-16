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Takım dibe vurunca futbolcular duaya çıktı

TAKIM DİBE VURUNCA FUTBOLCULAR DUAYA ÇIKTI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, kötü gidişata dur demek için koç kesti.

Tarih : 16 Şubat 2018, 19:30
Puan Ver : Takım Dibe Vurunca Futbolcular Duaya Çıktı(7/10)3

Ligin 20. haftasında İstanbulspor maçından sonra hoca değişikliğine giden Giresunspor, Eskişehir maçında da aldığı yenilginin ardından Denizlispor maçıyla başlayacak bir seriyi hedefliyor. Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, kulüp tesislerinde İl Müftüsü Muhittin Oral'ın katılımıyla dua ederek kurban kestirdi. Giyim ve sakal şekli ile de dikkatleri üzerine çeken Aykut Demir ise koç kesimi ve duaya elindeki Kur'an-ı Kerim ile katıldı.

"ALLAH KABUL ETSİN, KURBANIMIZI KESTİK"

2018'e ve ikinci yarıya kötü başladıklarını belirten Bozbağ, "Gerçekten ikinci yarın başladığından beri çok ciddi puan kayıpları yaşadık. Bazı maçlarda çok anormal şanssızlıklarımız var, bazı maçlarda tam konsantre olamadık ama Giresunspor takımı çok iyi bir takım. Biliyorsunuz bizim inancımıza göre de eğer üzerinizde bir şey varsa, musibet varsa böyle düşünüyorsanız kurban kestiririz. Allah kabul etsin kurbanımızı kestik duamızı ettik. İnşallah çalışmalarımız son hızla devam ediyor" dedi.

"YARIN İNŞALLAH BİR SERİYE BAŞLARIZ"

Denizli maçıyla bir seri yakalamak istediklerini kaydeden Bozbağ, "İnşallah bir seri yakalamak için uğraşıyoruz ve inşallah yakalarız. Çünkü hep aynı şeyi söylüyorum bu şehir için önemli Giresunspor. Giresunspor kazanması bu şehre moral getiriyor zaten çok zor günlerden geçiyoruz ülke olarak ve bunların hepsini futbolcularla paylaşıyoruz. İnşallah yarın güzel bir başlangıç yaparız. Ben futbolculara da söyledim lig Giresunpor için yeni başlıyor. Bununla beraberde inşallah yarın bir seriye başlarız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kesilen koç sonrası Müftü Muhittin Oral'ın dua etti. Duaya tüm futbolcular eşlik ederken, Aykut Demir yine tarzı ile dikkati çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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