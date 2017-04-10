

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azaldı.







Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azalarak 132 bin kişi oldu.







kaynak:milliyet