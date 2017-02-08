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TAKİBE DÜŞEN KART BORÇLUSU SAYISI AZALDI


TAKİBE DÜŞEN KART BORÇLUSU SAYISI AZALDI
Tarih : 08 Şubat 2017, 15:52
Puan Ver : Takibe Düşen Kart Borçlusu Sayısı Azaldı(7/10)7


Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkez'inin Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Aralık 2016 Raporu yayımlandı.



Rapora göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, geçen yıl 2015'e göre yüzde 1 azalarak 1 milyon 321 bin oldu.



Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla hazırlanan veriler dikkate alındığında, 2016'da bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artarak 727 bin olarak gerçekleşti.



Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı da söz konusu dönemde yüzde 3 düşüşle 975 bin oldu.



 



kaynak:haberler








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