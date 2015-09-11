TAKİBE DÜŞEN BORÇLU SAYISI 2.5 MİLYONU AŞTI
Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı temmuz ayı itibarıyla 2 milyon 588 bine yükseldi.
BORCUNU ÖDEYEMEYENLERE 847 BİN KİŞİ EKLENDİ
Bu yıl temmuz ayı itibarıyla kredi ve kredi kartı borçları yüzünden yasal takibe düşenlere 847 bin kişi daha eklendi. Bu sayının 2014'ün Ocak-Temmuz ayına göre yüzde 6 oranında artmış olduğu görülüyor. Temmuz 2015 itibarıyla halen kredi ve kredi kartları borcunu ödeyemeyen ve yasal takibe düşen kişi sayısı 2.5 milyonu aşarak 2 milyon 588 bine ulaştı.
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