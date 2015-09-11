

BORCUNU ÖDEYEMEYENLERE 847 BİN KİŞİ EKLENDİ







Bu yıl temmuz ayı itibarıyla kredi ve kredi kartı borçları yüzünden yasal takibe düşenlere 847 bin kişi daha eklendi. Bu sayının 2014'ün Ocak-Temmuz ayına göre yüzde 6 oranında artmış olduğu görülüyor. Temmuz 2015 itibarıyla halen kredi ve kredi kartları borcunu ödeyemeyen ve yasal takibe düşen kişi sayısı 2.5 milyonu aşarak 2 milyon 588 bine ulaştı.