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taison'un menajerinden transfer açıklaması!

TAİSON'UN MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği Taison'un menajerinden transfere dair açıklama geldi.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 15:53
Puan Ver : Taison'un Menajerinden Transfer Açıklaması!(10/10)9


Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Shakhtar Donetsk'li Taison'un menajeri Diego Dornelles'ten transfer açıklaması geldi. İtalya basınına konuşan menajer, oyuncusuna Serie A'dan teklif geldiğini açıkladı.



Dornelles verdiği demeçte, teklifin Inter'den gelmediğini söylerken, "Taison'a Lazio'dan teklif var. İtalya onun için şahane bir seçenek." dedi. Oyuncusunun hayalinin Dünya Kupası olduğunu söyleyen menajer, "Taison, Rusya'daki Dünya Kupası'nda Brezilya forması giymek istiyor. Serie A ve Premier Lig onun için gayet uygun olacaktır. Yeni bir maceraya hazır." şeklinde konuştu.



Fenerbahçe'nin de ciddi bir şekilde ilgilendiği 29 yaşındaki orta saha oyuncusu 36 maça çıktı, 9 gol atıp 10 asist kaydetti.



 



kaynak:sabah








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