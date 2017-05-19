TAİSON'A ÖZEL CD!
Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Shakhtar Donetsk'in yıldızı Taison'a; İstanbul'u, Vodafone Arena'yı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni ve taraftarları tanıtan CD'ler gönderildi
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yüksek maliyetine rağmen, Taison'dan vazgeçmiyor… Aralık ayında kulübü Shakhtar Donetsk'le sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı sol kanat, "4 milyon Euro imza parası verin, bonservis sorununu ben çözeyim" mesajı yollarken, siyah-beyazlılar, daha uygun bir maliyetle transferi bitirmek için harekete geçti. Bu doğrultuda özel bir Beşiktaş CD'si hazırlanarak Taison'a yollandı. CD'de Vodafone Arena, BJK Nevzat Demir Tesisleri, taraftarlar ve İstanbul tanıtılarak, "Oynayacağın takım, çok büyük bir takım; yaşayacağın şehir de dünyanın en güzel şehirlerinden birisi" vurgusu yapıldı.
kaynak:sabah
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