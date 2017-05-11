TAİSON ÇIKMAZI
F.Bahçe, 2018 Ocak ayında serbest kalacak oyuncuyu kaçırmamak için fedakarlık yaptı ama aldığı yanıtla adeta şok oldu
Fenerbahçe'de transferin 1 numaralı hedefi olan Brezilyalı kanat oyuncusu Taison, 2018 Ocak ayında serbest oyuncu haline gelecek. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuyu bedelsiz kalması halinde elinden kaçırma endişesi nedeniyle kulübü Shakhtar'a 6 aylığına bonservis bedeli önermeyi teklif etti. Shakhtar'ın 6 aylık bonservis için talebi ise tam 15 milyon Euro oldu. Ukrayna ekibinin, oyuncuya yeni sözleşme önermeyeceği, ancak yine de daha düşük bir rakama bırakmayı istemediği kaydedildi. Görüşmelerde tıkanan Fenerbahçe, Taison için formül arıyor.
kaynak:sabah
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