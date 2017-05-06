

Silahlı ve silahsız versiyonlarıyla insansız hava aracı (İHA) ANKA, eğitim ve hafif sınıf saldırı uçağı Hürkuş, taaruz ve taktik helikopteri T129 ATAK, şu an Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ-TAI) gökyüzünde süzülen 3 eseri olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 1 yıl sonra ise bunlara bir de TAI'nin özgün tasarımı olan genel maksat helikopteri T-625 eklenecek.







T-625'İN ANLAMI







TAI Genel Müdürü Temel Kotil genel maksat helikopterinin isim hikâyesini anlattı:







Türk veya Türkiye'ye atfen “T”, helikopterin maksimum 6 ton kalkış ağırlığı, 2 motor ve 5 pale sahip olması sebebiyle, T-625 olarak isimlendirilmiş.







kaynak:milliyet