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taı'nın helikopteri t-625'ten ilk görüntü!

TAI'NIN HELİKOPTERİ T-625'TEN İLK GÖRÜNTÜ!

TAI'nın özgün tasarımı olan genel maksat helikopteri T-625 görücüye çıkacağı günü bekliyor.

Tarih : 06 Mayıs 2017, 11:38
Puan Ver : Taı'nın Helikopteri T-625'ten İlk Görüntü!(5/10)4


Silahlı ve silahsız versiyonlarıyla insansız hava aracı (İHA) ANKA, eğitim ve hafif sınıf saldırı uçağı Hürkuş, taaruz ve taktik helikopteri T129 ATAK, şu an Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ-TAI) gökyüzünde süzülen 3 eseri olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 1 yıl sonra ise bunlara bir de TAI'nin özgün tasarımı olan genel maksat helikopteri T-625 eklenecek.



T-625'İN ANLAMI



TAI Genel Müdürü Temel Kotil genel maksat helikopterinin isim hikâyesini anlattı:



Türk veya Türkiye'ye atfen “T”, helikopterin maksimum 6 ton kalkış ağırlığı, 2 motor ve 5 pale sahip olması sebebiyle, T-625 olarak isimlendirilmiş.



 



kaynak:milliyet








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