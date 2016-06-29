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tahvil faizleri 14 ayın dibinde

TAHVİL FAİZLERİ 14 AYIN DİBİNDE

GEÇTİĞİMİZ cumadan beri İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı çıkan referandumunun etkisiyle sarsılan piyasalar dün kendini toparlamaya çalıştı.

Tarih : 29 Haziran 2016, 10:40
Puan Ver : Tahvil Faizleri 14 Ayın Dibinde(5/10)4


GEÇTİĞİMİZ cumadan beri İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı çıkan referandumunun etkisiyle sarsılan piyasalar dün kendini toparlamaya çalıştı.



Türkiye ise diğer ülkelerden pozitif ayrılmayı İsrail ve Rusya ile atılan adımlar sayesinde başardı. Dün Türkiye'nin iki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 8.72'ye inerek 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Faiz oranı bir günde yüzde 3 geriledi. İngiltere'nin ayrılma kararı nedeniyle yeniden 3 lirayı görün dolar ise Türk Lirası karşısında değer kaybetti ve 2.90 liranın altına indi. Dolar Türk Lirası karşısında yüzde 1.50 değer kaybetti ve 2.8951 liraya kadar geriledi.





Reuters'e konuşan bir bankanın döviz masası müdürü, “Türkiye'ye ve benzer gelişmekte olan ülkelere İngiltere kararının doğrudan büyüme yanlı etkisinin 0.1-0.5 puan arasında olacağı hesaplanıyor ki Türkiye büyüme anlamında bundan nispeten daha az etkilenecek ülkeler arasında olacak. Ancak kararın ardından ABD'de faiz artışlarının ötelenmesi bekleniyor. Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırmamasının olumlu etkisi daha ağır basıyor” dedi.



Gelişmekte olan para birimleri dün dolar karşısında yüzde 1 ile yüzde 1.7 arasında değer kazandı.








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