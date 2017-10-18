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Tahtaya Kaldırdığı Öğrencisine Dayak Atan Öğretmen Açığa Alındı
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Tahtaya Kaldırdığı Öğrencisine Dayak Atan Öğretmen Açığa Alındı

TAHTAYA KALDIRDIĞI ÖĞRENCİSİNE DAYAK ATAN ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Adana'da öğrencisini tahtaya kaldıran ve 'D' harfini yazamadığı için dayak atarak hakaret eden öğretmen, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından açığa alındı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 18:00
Puan Ver : Tahtaya Kaldırdığı Öğrencisine Dayak Atan Öğretmen Açığa Alındı(6/10)2

Adana'da bir sınıf öğretmeni, tahtaya kaldırdığı öğrencisini 'D' harfini yazamadığı için dövdü. Hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alındı.

TOKAT ATARAK HAKARET ETTİ

Olay, Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa İlkokulunda yaşandı. İsmi açıklanmayan bir sınıf öğretmeni tahtaya kaldırdığı birinci sınıf öğrencisine 'D' harfini yazamadığı için tokat atarak hakaret etti. Bu sırada, sınıfta bulunan bir veli o anları kameraya kaydedip, sosyal medyaya yükleyince dayakçı öğretmene tepkiler giderek büyüdü.

Adana Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını ve öğretmenin açığa alındığını bildirdi.

DEMET AKALIN'DAN TEPKİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından isyan etti. Akalın, Twitter hesabından, "Senin elini kırarlar lan! Ondan sonra gel yok servisle okula gönder çocuğu. Böyle öğretmenlerin eline mi! Ben olsam kırardım elini!" paylaşımında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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