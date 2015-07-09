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TAHSİN ŞAHİNKAYA VEFAT ETTİ


TAHSİN ŞAHİNKAYA VEFAT ETTİ
Tarih : 09 Temmuz 2015, 13:02
Puan Ver : Tahsin Şahinkaya Vefat Etti(7/10)6


ŞAHİNKAYA KİMDİR?



Tahsin Şahinkaya 1925 yılında Merzifon'da doğdu. 1943'de Harp Okulu'nu, 1957'de Harp Akademisi'ni bitirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra 1965-1969 yılları arasında Tuğgeneral, 1969-1973 yılları arasında Tümgeneral, 1973-1977 yılları arasında Korgeneral, 1977-1983 yılları arasında Orgeneral rütbesiyle hizmet gördü. 12 Eylül 1980'de içinde bulunduğu cuntanın gerçekleştirdiği darbeden sonra, aynı zamanda Milli Güvenlik Konseyi Üyeliği görevini de yürüttü. 6 Aralık 1983 tarihinde kendi isteği ile emekli olan Şahinkaya evli ve 2 çocuk babasıydı.








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