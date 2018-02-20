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Tahran'da Tarikatçılar Sokaklara Döküldü: 3 Polis Öldü
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Tahran'da tarikatçılar sokaklara döküldü: 3 polis öldü

TAHRAN'DA TARİKATÇILAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ: 3 POLİS ÖLDÜ

İran'ın başkenti Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınması nedeniyle tarikat mensuplarıyla polis arasında çatışma çıktı. 3 polis öldürüldü.

Tarih : 20 Şubat 2018, 00:10
Puan Ver : Tahran'da Tarikatçılar Sokaklara Döküldü: 3 Polis Öldü(8/10)4

İran'ın başkenti Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren tarikat mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 polisin öldürüldüğü bildirildi.

3 POLİS ÖLDÜRÜLDÜ

İran'ın resmi ajansı IRNA'daki habere göre, İran Polis Teşkilatı (NACA) sözcüsü Sait Muntezirulmehdi, göstericilerden birinin otobüsle güvenlik güçlerinin arasına girdiğini ve 3 polisi öldürdüğünü doğruladı.

Olayın Tahran'ın Pasdaran Caddesi'nde meydana geldiği bilgisini veren Muntezirulmehdi, 3 polisi öldüren gösterici ile saldırıyla ilgisi olan "rejim karşıtı" 8 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

TEDBİR ALINDI

Hadisenin yaşandığı bölgede durumun kontrol altında olduğunu ifade eden Muntezirulmehdi, güvenlik güçlerinin yeni olayların çıkmaması için her türlü tedbiri aldığını söyledi.

Hadisenin yaşandığı bölgede durumun kontrol altında olduğunu ifade eden Muntezirulmehdi, güvenlik güçlerinin yeni olayların çıkmaması için her türlü tedbiri aldığını söyledi.

Tahran'da Gonabadi Tarikati lideri Nimetullah Reyahi, bugün polis tarafından gözaltına alınmış ve sevenleri buna

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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