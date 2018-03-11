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Tahran Büyükelçisi: Jetin düştüğü yerden dumanlar yükseliyor!

TAHRAN BÜYÜKELÇİSİ: JETİN DÜŞTÜĞÜ YERDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR!

Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin, İran'da Türk jetinin düşmesiyle ilgili bilgi verdi. Tekin, bölge oldukça dağlık, bölgeden dumanlar yükseliyor, ölü ya da yaralı bilgisi kesin değil.

Tarih : 11 Mart 2018, 20:00
Puan Ver : Tahran Büyükelçisi: Jetin Düştüğü Yerden Dumanlar Yükseliyor!(7/10)3

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelmekte olan özel Türk jeti İran'da düştü. Olayla ilgili CNN Türk canlı yayınına bağlanan Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin yaşanan kazayla ilgili bilgi verdi.

"DAĞLIK BÖLGEDE DÜŞTÜ"

Tekin şunları söyledi:

Uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu toplamda 11 kişi vardı. Uçak BAE'nin Sharjah kentinden İstanbul'a gelmekteydi. İsfahan şehrinin, Şehr-i Kürd denen bölgesinde aniden irtifa kaybederek düştü. Bölge çok dağlık. İran Kızılay'ı bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Uzaktan tespit ettikleri bilgisini aldık. Bölgeden siyah dumanlar yükseliyor.

"İRAN UÇAĞI DA AYNI BÖLGEDE DÜŞMÜŞTÜ"

Uçaktan sinyal alınamıyor. İran'da jetin düştüğü bölgede geçtiğimiz haftalarda İran Hava Yollarına ait bir uçak düşmüş ve 80 küsur kişi hayatını kaybetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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