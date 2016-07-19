

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Salı günkü toplantısında, başarısız askeri darbe girişiminin Türk Lirası ve hazine tahvillerinde satış dalgasına neden olması ardından, faiz indirimleri serisini büyük bir ihtimalle yavaşlatacak. TCMB faiz kararını, TSİ 14:00'te açıklayacak.







Bloomberg anketinde çıkan tahminlerin medyanı, darbe girişiminin ardından bazı ekonomistlerin tahminlerini güncellemesiyle birlikte, gecelik borç verme faizinde 50 baz puan indirimden 25 baz puanlık indirime geriledi. Yedi ekonomiste göre ise TCMB faiz koridorunun üst bandında değişikliğe gitmeyerek yüzde 9 seviyesinde bırakacak.







TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ve faiz politikasında belirleyici Para Politikası Kurulu (PPK) geçtiğimiz üç ayın her birinde, uygun küresel ortamında yardımıyla, üst bantta 50 baz puanlık indirime gitmişti. Yatırımcı güveni, Ankara ve İstanbul'da tanklar görüldüğünde önemli ölçüde olumsuz etkilenmişti. Pazartesi günü TL kayıplarını azaltırken, tahviller düştü ve Türkiye CDS primleri yükseldi.







Merkez Bankası'nın “normal sürece devam” mesajı vermeyi tercih edebileceğini belirten Ziraat Invest ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, “Diğer taraftan, gelişmelerden kaynaklanan belirsizlik nedeniyle daha tedbirli bir adım atmayı tercih edebilirler” dedi. Yılmaz, faiz indirimi beklentisini 50 baz puandan 25 baz puana indirdi.







Birbirinden ayrı iki Bloomberg anketin birine göre politika yapıcıların, gecelik borçlanma faizinde değişikliğe gitmesi beklenmezken, yüzde 7.25 seviyesinde bırakılması tahmin ediliyor. Diğer bir ankete göre de bir haftalık repo faizinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 7.50'de bırakılması bekleniyor.







Merkez Bankası Pazar günü bankalara sınırsız likidite sağlama sözü vermişti. Aynı zamanda TCMB, ticari bankaların teminat olarak kullanmasına izin verilen döviz cinsinden mevduatlar üzerindeki kısıtları kaldıracağını belirtmişti.



