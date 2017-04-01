

Dün bir hukuk skandalı yaşandı. 15 Temmuz darbesinin medya ayağının tahliye edilmesi büyük tepkiye neden oldu. Gece ise yeni bir kararla tahliye edilen 21 sanık için yeniden tutuklama kararı verildi. Tahliye kararı üzerine Türkiye'yi tehdit etmeye başlayan FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçileri, yeniden tutuklama kararı çıkınca adeta çıldırdı.