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tahliye operasyonu tutmadı fetö'cü hainler çıldırdı!

TAHLİYE OPERASYONU TUTMADI FETÖ'CÜ HAİNLER ÇILDIRDI!

Dün bir hukuk skandalı yaşandı.

Tarih : 01 Nisan 2017, 15:03
Puan Ver : Tahliye Operasyonu Tutmadı Fetö'cü Hainler Çıldırdı!(7/10)5


Dün bir hukuk skandalı yaşandı. 15 Temmuz darbesinin medya ayağının tahliye edilmesi büyük tepkiye neden oldu. Gece ise yeni bir kararla tahliye edilen 21 sanık için yeniden tutuklama kararı verildi. Tahliye kararı üzerine Türkiye'yi tehdit etmeye başlayan FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçileri, yeniden tutuklama kararı çıkınca adeta çıldırdı.








Etiketler: Tahliye  Operasyonu  Tutmadı  Fetö    Hainler  Çıldırdı    haber

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