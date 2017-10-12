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Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye 1 İyi 1 Kötü Haber
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Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye 1 iyi 1 kötü haber

TAHKİM KURULU'NDAN FENERBAHÇE'YE 1 İYİ 1 KÖTÜ HABER

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Alper Potuk ve İsmail Köybaşı'nın cezalarını onarken, Fenerbahçeli yönetici Önder Fırat'ın 3 ay hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

Tarih : 12 Ekim 2017, 20:20
Puan Ver : Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye 1 İyi 1 Kötü Haber(6/10)2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'de forma giyen futbolcular İsmail Köybaşı ve Alper Potuk'un cezalarını onarken, sarı-lacivertli yönetici Önder Fırat'ın 3 aylık cezasını kaldırdı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan maçta kırmızı kart gören İsmail Köybaşı ile Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında oyundan ihraç edilen Alper Potuk'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalara olan itirazı görüştüğü belirtildi. Tahkim Kurulu'nun, İsmail Köybaşı'nın 2, Alper Potuk'un da bir maçlık men cezasını onadığı bildirildi.

ÖNDER FIRAT'A VERİLEN CEZALAR KALDIRILDI

Kurulun ayrıca, Beşiktaş maçı sonrasında soyunma odası koridorlarında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Önder Fırat'a verilen 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezasını kaldırdığı duyuruldu. Aynı müsabakada farklı bir nedenle Önder Fırat'a verilen 30 gün hak mahrumiyeti cezasının ise onandığı aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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