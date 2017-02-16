

Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Robin van Persie ile yaşadığı pozisyon sonrası kırmızı kart gören ve 4 maç ceza alan Dusko Tosic'in cezası onandı.







kaynak:iha