TAHKİM KURULU'NDAN BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'e verilen 4 maçlık cezayı onadı.
Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Robin van Persie ile yaşadığı pozisyon sonrası kırmızı kart gören ve 4 maç ceza alan Dusko Tosic'in cezası onandı.
kaynak:iha
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