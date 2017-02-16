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tahkim kurulu'ndan beşiktaş'a kötü haber

TAHKİM KURULU'NDAN BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'e verilen 4 maçlık cezayı onadı.

Tarih : 16 Şubat 2017, 16:36
Puan Ver : Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a Kötü Haber(9/10)9


Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Robin van Persie ile yaşadığı pozisyon sonrası kırmızı kart gören ve 4 maç ceza alan Dusko Tosic'in cezası onandı.



 



kaynak:iha








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