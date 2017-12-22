TAHKİM KURULU, OKAN BURUK VE LOPES'İN CEZALARINI ONADI
TFF Tahkim Kurulu, Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un 5, futbolcu Lopes'in de 3 maçlık cezalarını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Okan Buruk ve Lopes'in cezalarını onadı.Tahkim Kurulu'nun kararı şöyle;
Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün, kulüp teknik sorumlusu Okan Buruk ve kulüp futbolcusu Hugo Miguel de Almeida Costa Lopes hakkındaki PFDK'nın 14.12.2017 tarih ve E.2017-2018/439 - K.2017-2018/529 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
OKAN BURUK'A HAKEME SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKETİNDEN 2 MAÇ MEN
Kulüp Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un, müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
OKAN BURUK'A SPORTMENLİĞE AYKIRI AÇIKLAMADA BULUNMASINDAN 3 MAÇ MEN
Kulüp Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-c ve 38/2. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 14.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
LOPES 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN
Futbolcu Hugo Miguel de Almeida Costa Lopes'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında ve cezanın infazının bariz gol şansını önlemesinden dolayı görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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