TAHKİM KURULU, MERTCAN ÇAM'A SALDIRAN ŞANLIURFASPOR BAŞKANI EMİN YETİM'İN CEZASINI ONADI
Tahkim Kurulu, Mertcan Çam'a yönelik saldırısı nedeniyle PFDK tarafından sürekli hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim'in cezalarını onadı.
Tahkim Kurulu, futbolcu Mertcan Çam'a yönelik saldırısı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim'e verilen sürekli hak mahrumiyeti ve 180 bin lira para cezalarını onadı.
TFF TAHKİM KURULUNUN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE
Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Emin Yetim ve kulüp idarecisi Mehmet Giray Küçük'ün, PFDK'nın 19.12.2017 tarih ve E.2017-2018/436 - K.2017-2018/580 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Duruşma istemlerinin reddine,
- Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Emin Yetim'in, kulüp futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b ve 4/2. maddeleri uyarınca 3 yıl 2 ay hak mahrumiyeti ve 180.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
BAŞVURU REDDEDİLDİ, CEZA ONANDI
- Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Emin Yetim'in, 3 yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 25/2. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Şanlıurfa Spor Kulübü idarecisi Mehmet Giray Küçük'ün, kulüp futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b ve 4/2. maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti ve 60.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Erteleme istemlerinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir,
Kaynak: haberinburada
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