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TAHKİM KURULU, BEŞİKTAŞ'IN SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASINI ONADI


Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Seyircisiz Oynama Cezasını Onadı
Tarih : 11 Ağustos 2017, 17:50
Puan Ver : Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Seyircisiz Oynama Cezasını Onadı(9/10)5

Tahkim Kurulu, Beşiktaş - Konyaspor maçı nedeniyle Beşiktaş'a verilen 1 maçlık seyircisiz oynama cezası ile Fikret Orman'a verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının onandığını açıkladı.

İşte Tahkim Kurulu'nun açıklaması...

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, kulüp ve kulüp başkanı Fikret Orman hakkındaki PFDK'nın 10.08.2017 tarih ve E.2017-2018/2 - K.2017-2018/2 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

İLK MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

FİKRET ORMAN 45 GÜN YOK

- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. kulüp başkanı Fikret Orman'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

karar verilmiştir"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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