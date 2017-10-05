Beşiktaş, Brezilyalı Dudu İçin 10 Milyon Euro Önerdi
İspanya-Arnavutluk Maçında Taraftarlar, Katalonya Referandumunu Destekleyen Pique'yi Islıkladı
Suriye'nin Düğümü İdlib Neden Önemli?
İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
Türkiye'nin Yenilgisi Sonrası Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a Şarkılı Gönderme
Cengiz Kurtoğlu, Kktc'de Hastaneye Kaldırıldı! Durumu Ciddiyetini Koruyor
Türkiye Üst Üste 4. Kez Dünya Kupasına Gidemedi
Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
Türkiye-İzlanda Maçının Yorumcusu Yılmaz Vural, Yaptığı Tespitlerle Gündem Oldu
Ahmet Çakar Patladı: Ben Olsam Hepsini Tokatlarım
Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
İzlanda Maçı Sonrası Konuşan Tayfur Havutçu, Oyuncu Tercihlerine Saygı Duyulmasını İstedi
Milli Takım İzlanda'ya 3-0 Yenilerek Dünya Kupası'na Gitme Şansını Kaçırdı
Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda'ya Kaybettiğimiz Maçı Makam Aracında İzledi
Trt'den İstifa Eden Erhan Çelik'in Yeni Adresi Belli Oldu! Erhan Çelik Hangi Kanalla Anlaştı
Gülben Ergen Yeter Diye İsyan Etti, Erhan Çelik Trt'den İstifa Etti

Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın 200 Bin Liralık Para Cezasını Onadı

TAHKİM KURULU BEŞİKTAŞ'IN 200 BİN LİRALIK PARA CEZASINI ONADI

TFF Tahkim Kurulu, kadrosundaki yerel futbolcu sayısında sorun yaşayan Beşiktaş'a verilen 200 bin liralık para cezasını onadı.

Tarih : 05 Ekim 2017, 19:50
Puan Ver : Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın 200 Bin Liralık Para Cezasını Onadı(6/10)2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübünün 200 bin liralık para cezasını onadı.

A TAKIM LİSTESİNDE 14 TÜRK OYUNCU YERİNE 11 TÜRK OYUNCU BİLDİRİLDİ

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip 14 futbolcu bildirilmesi gerekirken, uygunluğa sahip 11 oyuncu belirtilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş Kulübüne verdiği 150 bin lira para cezasını oy birliğiyle onama kararı aldı.

21 YAŞ ALTI OYUNCULARIN EN AZ 3 YILDIR TAKIMDA OLMASI GEREKİYOR

Tahkim Kurulu, siyah-beyazlı kulübün, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile 21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken, kriterlere uygun üç oyuncu bildirilmesinden dolayı aldığı 50 bin liralık para cezasını da oy birliğiyle onamaya karar verdi.

CARL MEDJANİ'NİN 2 MAÇLIK CEZASI ONAYLANDI

Kurul, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Demir Grup Sivassporlu oyuncu Carl Medjani'nin 2 maçlık men cezasını da onadı.

Tahkim Kurulu, ayrıca TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un 51 bin ve Adana Demirspor'un 10 bin liralık para cezalarını da onamayı kararlaştırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tahkim  Kurulu  Beşiktaş  In  200  Bin  Liralık  Para  Cezasını  Onadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER