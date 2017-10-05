TAHKİM KURULU BEŞİKTAŞ'IN 200 BİN LİRALIK PARA CEZASINI ONADI
TFF Tahkim Kurulu, kadrosundaki yerel futbolcu sayısında sorun yaşayan Beşiktaş'a verilen 200 bin liralık para cezasını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübünün 200 bin liralık para cezasını onadı.
A TAKIM LİSTESİNDE 14 TÜRK OYUNCU YERİNE 11 TÜRK OYUNCU BİLDİRİLDİ
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip 14 futbolcu bildirilmesi gerekirken, uygunluğa sahip 11 oyuncu belirtilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş Kulübüne verdiği 150 bin lira para cezasını oy birliğiyle onama kararı aldı.
21 YAŞ ALTI OYUNCULARIN EN AZ 3 YILDIR TAKIMDA OLMASI GEREKİYOR
Tahkim Kurulu, siyah-beyazlı kulübün, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile 21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken, kriterlere uygun üç oyuncu bildirilmesinden dolayı aldığı 50 bin liralık para cezasını da oy birliğiyle onamaya karar verdi.
CARL MEDJANİ'NİN 2 MAÇLIK CEZASI ONAYLANDI
Kurul, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Demir Grup Sivassporlu oyuncu Carl Medjani'nin 2 maçlık men cezasını da onadı.
Tahkim Kurulu, ayrıca TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un 51 bin ve Adana Demirspor'un 10 bin liralık para cezalarını da onamayı kararlaştırdı.
Kaynak: haberinburada
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